Захарова: Киев проигнорировал предупреждение Турции об атаках в Черном море

Как заявила Мария Захарова, Киев проигнорировал предупреждения Турции и вновь напал на российское судно в Черном море. Ранее атаке подверглись танкеры Kairos и Virat у берегов Турции, а также российское судно Midvolga-2. Об этом пишет РИА Новости.

По информации СМИ, Украина признала свою причастность к этим морским атакам беспилотниками. Захарова отметила, что за атаками стоят силы, которые стремятся к эскалации конфликта.

Обеспокоенность выразила Турция, которая отмечает угрозу жизни людей, судоходству и окружающей среде и ведет активные переговоры, чтобы не допустить расширения кризиса.

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