Прямой эфир

Захарова: Киев проигнорировал предупреждение Турции об атаках в Черном море

04 декабря 2025 11:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Захарова: Киев проигнорировал предупреждение Турции об атаках в Черном море-0

Как заявила Мария Захарова, Киев проигнорировал предупреждения Турции и вновь напал на российское судно в Черном море. Ранее атаке подверглись танкеры Kairos и Virat у берегов Турции, а также российское судно Midvolga-2. Об этом пишет РИА Новости.

По информации СМИ, Украина признала свою причастность к этим морским атакам беспилотниками. Захарова отметила, что за атаками стоят силы, которые стремятся к эскалации конфликта.

Обеспокоенность выразила Турция, которая отмечает угрозу жизни людей, судоходству и окружающей среде и ведет активные переговоры, чтобы не допустить расширения кризиса.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Германия развёртывает новую систему противоракетной обороны
04 декабря 2025 10:47

Германия развёртывает новую систему противоракетной обороны

В Литве прошла масштабная спецоперация по перекрытию крупной контрабандной сети
04 декабря 2025 10:45

В Литве прошла масштабная спецоперация по перекрытию крупной контрабандной сети

Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в РФ – в чем причина
04 декабря 2025 10:12

Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в РФ – в чем причина