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Захарова: агрессивные устремления НАТО против РФ расширяются

18 марта 2026 06:41
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Захарова: агрессивные устремления НАТО против РФ расширяются-0

На протяжении последних лет происходит расширение агрессии НАТО в отношении России. Об этом информирует официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Как указывает дипломат Альянс представляет из себя агрессивный блок, агрессия которого обращена в отношении Российской Федерации. «В последние годы фиксируем, что эти устремления расширяются», и на сегодняшний момент речь идет не только о западном фланге России, но и о южной части страны, а также о Дальнем Востоке, подчеркнула она.

Беспокойство НАТО заключается только в одном – нанесение России стратегического поражения, акцентировала внимание Захарова.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Мария Захарова

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