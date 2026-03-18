На протяжении последних лет происходит расширение агрессии НАТО в отношении России. Об этом информирует официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Как указывает дипломат Альянс представляет из себя агрессивный блок, агрессия которого обращена в отношении Российской Федерации. «В последние годы фиксируем, что эти устремления расширяются», и на сегодняшний момент речь идет не только о западном фланге России, но и о южной части страны, а также о Дальнем Востоке, подчеркнула она.

Беспокойство НАТО заключается только в одном – нанесение России стратегического поражения, акцентировала внимание Захарова.

Фото: Pinterest