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Задержаны двое россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники

30 декабря 2019 12:28
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Новости России. В Санкт-Петербурге предотвращены несколько терактов в период новогодних праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нападений удалось избежать благодаря информации, полученной от американских спецслужб.

Задержаны двое россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники-1

В ходе операций были задержаны двое россиян, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению преступления», «Терроризм» и «Участие в деятельности террористических организаций».

Задержаны двое россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники-4

# Терроризм # Фотофакт

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