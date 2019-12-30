Задержаны двое россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники

Новости России. В Санкт-Петербурге предотвращены несколько терактов в период новогодних праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нападений удалось избежать благодаря информации, полученной от американских спецслужб.

В ходе операций были задержаны двое россиян, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению преступления», «Терроризм» и «Участие в деятельности террористических организаций».