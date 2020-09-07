Задержан подозреваемый в нападениях в Бирмингеме. Мужчина с ножом атаковал случайных прохожих

27-летний мужчина в ночь на 6 сентября совершил серию вооруженных нападений на прохожих. В результате атак один человек погиб, еще семеро получили ножевые ранения.

Новости Великобритании. Британские правоохранители задержали подозреваемого в нападениях в Бирмингеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители не связывают произошедшее с терроризмом. По их словам, подозреваемый выбирал своих жертв случайным образом. Глава полицейского управления заявил, что рост насилия в городе на фоне пандемии практически неизбежен, поскольку в период локдауна у многих людей появились психологические проблемы.