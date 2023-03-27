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Зацвела сакура, сняли запрет на пикники в парках. Японский туристический сектор оживает

27 марта 2023 14:53
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Новости Японии. Сезон пикников открыт в Японии. В стране зацвела сакура, и жители впервые с начала пандемии полноправно наслаждаются этим событием. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зацвела сакура, сняли запрет на пикники в парках. Японский туристический сектор оживает-1

Запрет на пикники в парках снят, и желающих пообедать на природе крайне много. Конечно, ведь, чтобы застать цветущую сакуру, у японцев есть всего неделя. Потом лепестки опадут.

Зацвела сакура, сняли запрет на пикники в парках. Японский туристический сектор оживает-4

Я чувствую, как наша жизнь наконец-то возвращается в нормальное русло. Так что я по-настоящему счастлива, и у меня прекрасное настроение.

Зацвела сакура, сняли запрет на пикники в парках. Японский туристический сектор оживает-7

В 2023 году весна в Токио выдалась теплой, потому сакура зацвела раньше обычного. Благодаря этому выросло и число гостей: японский туристический сектор постепенно оживает.

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# Туризм # Марина Кишкурно # Новости Японии # Фотофакт

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