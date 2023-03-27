Зацвела сакура, сняли запрет на пикники в парках. Японский туристический сектор оживает

Новости Японии. Сезон пикников открыт в Японии. В стране зацвела сакура, и жители впервые с начала пандемии полноправно наслаждаются этим событием. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запрет на пикники в парках снят, и желающих пообедать на природе крайне много. Конечно, ведь, чтобы застать цветущую сакуру, у японцев есть всего неделя. Потом лепестки опадут.

Я чувствую, как наша жизнь наконец-то возвращается в нормальное русло. Так что я по-настоящему счастлива, и у меня прекрасное настроение.