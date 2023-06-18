Зачем Западу ЛГБТ и почему семью там считают угрозой? Разбираемся в планах глобалистов

Перед вами не просто очередная реклама ЛГБТ. Это заместитель мэра Стокгольма. Чиновник надел женскую одежду и в таком виде читал детишкам сказки. Так политик решил бороться с запретом внеклассных уроков под названием «Время рассказов о трансвеститах», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но Швеция не единственная, кто в этом плане отличился. Недавно в одном из американских штатов приняли решение о выделении пособия для трансгендеров. А британские лингвисты подкорректировали определения таких понятий, как «мужчина» и «женщина». По версии ученых, отныне в Британии мужчиной может считаться даже тот, кто при рождении был другого пола. Одним словом, ЛГБТ-повестка уверенно шагает по Европе и США, но к чему это приведет в итоге и кто задает тон такой политике, разбирались наши корреспонденты.

Марина Кишкурно, корреспондент:

Времена не выбирают. А жаль. Отправиться бы в будущее, чтобы посмотреть, к чему же придут те или иные страны в долгосрочной перспективе. Уберите детей от экранов. Вашему вниманию – Месяц гордости по-американски. Но начнем с предпосылок, того, что пестрит радужными тонами сейчас. 1960-е. Сексуальная революция, раскрепощение отношений, отказ от запретных тем в искусстве, легализация наркотиков – все это позволяло выпускать пар молодежи. Студенты, самая активная часть населения, переключались на самовыражение. Так в массовой культуре появилась ЛГБТ-повестка. 1990-е. В СССР – лихие, на Западе – тучные. Период сверхдоходов и передел мира под западный стандарт. Родителей убеждали, что нормально менять пол ребенка в 10 лет. Для этой же цели легализовали однополые браки.

Джо Байден, президент США:

Нам нужно дать отпор сотням бессердечных и циничных законопроектов. Они подрывают основные ценности и свободы, которые есть у нас как у американцев. Право быть собой. На что же ЛГБТ влияет в масштабах общества? На изменение структуры современной семьи и – внимание – структуры потребления. Деньги, деньги и еще раз деньги. Они всегда причем. Минимальная рождаемость, максимум трат на себя, эгоизм, культ личной свободы – вот к чему ведут глобалисты. Жить здесь и сейчас, не откладывать средства на образование, не планировать крупные покупки.

Том Найдс, посол США в Израиле:

Это прекрасный день. Он посвящен празднованию демократии, правам, объединению людей. Он посвящен Соединенным Штатам и Израилю, поддержке подобных мероприятий, вот что нас волнует.

Кстати, по информации американской прессы, Найдса снимут уже этим летом. Ну да ладно, вернемся к ЛГБТ. Зачем это сообщество Штатам? Уже сейчас страна сильно сокращает социальные гарантии. И в будущем тенденция сохранится. Но! Несемейному человеку соцпакет как бы и не нужен. Вот и получается, что такие люди выгодны государству. И пока традиционные семьи думают, как оплатить детский сад ребенку, сторонники ЛГБТ в социальном плане оказываются в более привилегированном положении. В том же искусстве действует так называемое гей-лобби, когда на ключевые позиции ставят лиц с нетрадиционной ориентацией. Да и чего стоят требования к современным кинокартинам.

Только представьте, что вы настолько сломленный и жалкий человек, что вашей главной заботой является цвет кожи... воображаемой поющей русалочки. Любопытно, что с таким же вопросом не обратился актер к создателям фильма. Это же их акцент на цвете кожи персонажа. Но черный пиар – тоже пиар. Не воспринимайте двусмысленно. Продолжим про ЛГБТ-влияние. Со временем оно распространилось не только на местных, но и на мигрантов. Со своим уставом да в чужой монастырь – не стоит. Прежде пройдите тест на соответствие западному обществу.

Правда, приучить к стандарту белых хозяев получилось не всех. Родители этих армянских школьников к такой образовательной программе явно не готовы.

А это еще одна школа – в штате Калифорния. Детям показывали пропагандистское видео про ЛГБТ на уроке математики. Недавно страна была на грани дефолта. Тем не менее уроки финансовой грамотности в школах не появились. Зато вместо цифр детям решили рассказать о толерантности. Но, судя по реакции школьников, лучше бы они мучались с дискриминантами. Соединенные Штаты – ЛГБТ. Так в комментариях прозвали США сами американцы после поста президента в Twitter. Не оценили местные радужного настроения Байдена. И пошутили, что стране нужен флаг импичмента. Или это была не шутка?

Сегодня Народный дом – ваш дом – посылает четкий сигнал стране и всему миру. Америка – гордая нация.

Бедный Джо – расстроится. Ему, похоже, все это ЛГБТ-движение и правда нравится. Ну а что вы хотели, такие развлечения у американских пенсионеров. Странно, что Белый дом не стал красным от стыда после такой вечеринки трансгендеров.

А это уже на гей-параде марширует колонна одной военно-промышленной корпорации. Она занимается производством истребителей, в том числе F-16, баллистических ракетных комплексов и РСЗО HIMARS. Так сотрудники компании отдыхают после тяжелого рабочего дня.

Впрочем, дурной пример заразителен. И пропитались ЛГБТ-пропагандой не только Штаты. Наши военные парады не нравятся? Посмотрите на амстердамские.

А это шведские ИДНщики пару лет назад. Чего ждать от подрастающего поколения, если вот так отплясывают на параде сотрудники отделения по надзору за несовершеннолетними. И это на их плечах воспитание детей?

Украшают ЛГБТ-флаги и улицы британских городов. В стране заменили национальные символы на радугу. Хорошо, хоть гимн пока остался нетронутым. Скажете, это далеко и нас не касается? Пожалуйста, вот пример поближе, где буйным цветом пускает корни западная роза нравов. Грузия – излюбленное место отдыха белорусов. Сеть быстрого питания обвинили в ЛГБТ-пропаганде среди детей. В меню ресторана появилась подарочная книга, в которой рассказывается о жизни британского музыканта, его браке с мужчиной и их детях. Церковь в шоке. Правящая партия тоже.

Гия Вольский, депутат парламента Грузии:

Задача врагов Грузии сегодня – как-то раскачать страну, создать новые очаги гражданского противостояния, тем более с использованием такого раздражающего фактора, как ЛГБТ-пропаганда среди детей. Ну и напоследок центр европейского движения. Бельгия. Город Ватерлоо видел многое, даже последнюю битву Наполеона, но чтобы такое...

С прискорбием сообщаем, что радужный пешеходный переход на Уиллис-уэй был изуродован следами шин. В Ватерлоо нет места ненависти.