Прямой эфир

Зачем в Македонии разрешили бесплатный проезд и освободили от работы беременных

09 января 2018 15:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Македонии. В Македонии борются с загрязнением воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зачем в Македонии разрешили бесплатный проезд и освободили от работы беременных-1

Количество взвеси в атмосфере уже в четыре раза превышает максимально допустимые показатели. В столице отменены все соревнования и мероприятия на открытом воздухе.

Зачем в Македонии разрешили бесплатный проезд и освободили от работы беременных-4

Помимо этого с 9 января предприятиям предписано наполовину сократить употребление служебного транспорта. В городе временно введен бесплатный проезд. Также от работы освобождены беременные женщины и лица старше 60 лет. Весь грузовой транспорт будет направлен по объездной Скопье.

# Фотофакт # Экология

Другие новости рубрики

Все новости
Массовые протесты в Тунисе. Жители требуют решить проблемы занятости и роста цен
09 января 2018 15:42

Массовые протесты в Тунисе. Жители требуют решить проблемы занятости и роста цен

В Швейцарии победитель лотереи не забирает выигрыш в 160 миллионов долларов третью неделю
09 января 2018 15:13

В Швейцарии победитель лотереи не забирает выигрыш в 160 миллионов долларов третью неделю

Эстония готова потратить на оборону рекордную сумму: на что пойдут полмиллиарда евро
09 января 2018 12:39

Эстония готова потратить на оборону рекордную сумму: на что пойдут полмиллиарда евро