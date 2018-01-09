Зачем в Македонии разрешили бесплатный проезд и освободили от работы беременных

Новости Македонии. В Македонии борются с загрязнением воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество взвеси в атмосфере уже в четыре раза превышает максимально допустимые показатели. В столице отменены все соревнования и мероприятия на открытом воздухе.