Зачем в Калифорнии офисные сотрудники приходят на работу с собаками? (видеофакт)

Своих собак сотрудники фирмы могут приводить на работу и, более того, вовлекать их в процесс. Для этого созданы все условия: у каждого лохматого помощника есть свое место, а у хозяина – баночка с лакомством, чтобы поощрить старания. По словам директора компании, общение с животными помогает снимать стресс, улучшает производительность и рабочую среду в целом.