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Зачем в Калифорнии офисные сотрудники приходят на работу с собаками? (видеофакт)

09 июня 2017 05:59
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Новости США. Калифорнийские работодатели придумали новый способ повышения активности труда среди персонала. Залог успеха – четвероногий напарник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зачем в Калифорнии офисные сотрудники приходят на работу с собаками? (видеофакт)-1

Своих собак сотрудники фирмы могут приводить на работу и, более того, вовлекать их в процесс. Для этого созданы все условия: у каждого лохматого помощника есть свое место, а у хозяина – баночка с лакомством, чтобы поощрить старания. По словам директора компании, общение с животными помогает снимать стресс, улучшает производительность и рабочую среду в целом.

# Домашние животные

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