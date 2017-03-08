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Зачем в Австралии установили «женские» светофоры?

08 марта 2017 10:37
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Новости Австралии. В Австралии появились «женские» светофоры. Привычные светящиеся силуэты одели в юбки. Эксперимент продлится год. Местом его проведения стал Мельбурн. Здесь установлено десять подобных светофоров в рамках кампании по обеспечению гендерного равенства.

Нововведение вызвало бурные обсуждения. Большинство опрошенных женщин выразило мнение, что внедрять в умы идею равенства полов следует более серьезным образом, а размениваться на подобные мелочи не стоит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Необычное

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