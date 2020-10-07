Зачем фермеры в Польше перекрывают трассы тракторами?

Новости Польши. В Польше заблокированы десятки дорог – фермеры вывели на трассы тракторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая ситуация наблюдается в Лодзинском, Люблинском, Опольском, Свентокшиском воеводствах, в Подлясье и Померании. В Люблине участники протестов идут по улицам с флагами.

Таким образом аграрии выступают против нового закона о защите животных, который сейчас рассматривается в парламенте. Среди прочего, он подразумевает запрет на разведение животных для получения меха. Люди считают, что если закон будет принят в таком виде, это убьет мелкие хозяйства и лишит животноводство рентабельности.

Варшаву 7 октября протесты не затронули, однако фермеры и животноводы намерены приехать в столицу на следующей неделе.