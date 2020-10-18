Забросали яйцами здание правительства, подали в суд. Как в Европе протестуют против коронавирусных ограничений?

Жители европейских государств все чаще открыто выступают против любых, даже вполне логичных, запретительных мер, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так, в Германии сначала ввели комендантский час для ресторанов и клубов. Но 11 берлинских заведений выступили против, подали в суд и выиграли его. Что интересно, такую меру владельцы баров назвали несоразмерной.

А вот в Испании протестующие против закрытия кафе и баров забросали яйцами здание правительства Каталонии. Здесь владельцы были еще более прямолинейны, заявив, что очередное закрытие станет для их заведений последним ударом, от которого будет невозможно оправиться.

А в Бельгии, Франции и Германии перекрывали дороги. Причина – требование мира в Нагорном Карабахе.

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