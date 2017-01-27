Забота как о родном: в Индии обезьяна «усыновила» осиротевшего щенка

Новости Индии. Трогательная история из мира животных, которая еще раз подтверждает известные слова из песни к мультфильму про мамонтенка. Удивительный случай усыновления произошел в Индии. Обезьяна взяла опеку над осиротевшим щенком и словно о собственном детеныше заботится о нем, не расставаясь ни на минуту.

Даже когда пришло время подкрепиться, сперва накормила его. Местные жители с трепетом наблюдают за всем происходящим и, видимо, совсем не зря считают обезьяну священным животным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.