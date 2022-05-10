Забег Wings for Life объединил жителей планеты. Средства направят в фонд исследований травм спинного мозга

Один из самых масштабных международных благотворительных марафонов снова объединил жителей планеты. На дистанцию Wings for Life в разных уголках мира вышли порядка 160 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый год участники акции бегут за тех, кому очень нужна помощь. Средства от забега направляются в фонд исследований травм спинного мозга. Wings for Life – это еще один шанс на выздоровление. Чтобы получить право на участие в марафоне, бегуны вносят небольшой взнос и таким образом становятся частью доброго дела. Дистанцию участники выбирают любую из предложенных и в назначенный день выходят на старт.

В 2022 году мероприятие прошло в девятый раз. Участники собрали почти 5 миллионов евро.