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Забег Wings for Life объединил жителей планеты. Средства направят в фонд исследований травм спинного мозга

10 мая 2022 06:15
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Один из самых масштабных международных благотворительных марафонов снова объединил жителей планеты. На дистанцию Wings for Life в разных уголках мира вышли порядка 160 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забег Wings for Life объединил жителей планеты. Средства направят в фонд исследований травм спинного мозга-1

Каждый год участники акции бегут за тех, кому очень нужна помощь. Средства от забега направляются в фонд исследований травм спинного мозга. Wings for Life – это еще один шанс на выздоровление. Чтобы получить право на участие в марафоне, бегуны вносят небольшой взнос и таким образом становятся частью доброго дела. Дистанцию участники выбирают любую из предложенных и в назначенный день выходят на старт.

Забег Wings for Life объединил жителей планеты. Средства направят в фонд исследований травм спинного мозга-4

В 2022 году мероприятие прошло в девятый раз. Участники собрали почти 5 миллионов евро.

Забег Wings for Life объединил жителей планеты. Средства направят в фонд исследований травм спинного мозга-7

Следующий забег будет юбилейным, и регистрация на него уже открыта.

# Благотворительная акция # Фотофакт

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