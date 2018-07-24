Забег с быками и костюмированное шествие. Конкурс двойников Хемингуэя прошёл во Флориде

Традиционно похожие на писателя участники прошли по улицам города Ки-Уэста. Именно здесь нобелевский лауреат по литературе жил и творил в 30-е годы XX века.

Двойники со всего мира собираются в день рождения писателя. В его же честь был организован забег с быками. Шутливое соревнование служит напоминанием о знаменитом романе Хемингуэя «Фиеста». В 2018 году победителем конкурса стал Майкл Гровер, который принимал участие в фестивале более десяти раз.