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Забег с быками и костюмированное шествие. Конкурс двойников Хемингуэя прошёл во Флориде

24 июля 2018 07:23
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Новости США. Во Флориде прошел ежегодный конкурс двойников Хемингуэя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забег с быками и костюмированное шествие. Конкурс двойников Хемингуэя прошёл во Флориде-1

Традиционно похожие на писателя участники прошли по улицам города Ки-Уэста. Именно здесь нобелевский лауреат по литературе жил и творил в 30-е годы XX века.

Двойники со всего мира собираются в день рождения писателя. В его же честь был организован забег с быками. Шутливое соревнование служит напоминанием о знаменитом романе Хемингуэя «Фиеста». В 2018 году победителем конкурса стал Майкл Гровер, который принимал участие в фестивале более десяти раз.

Забег с быками и костюмированное шествие. Конкурс двойников Хемингуэя прошёл во Флориде-4

# Фестиваль # Фотофакт

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