Забастовки в Риме: полиция применила слезоточивый газ и дубинки

Новости Италии. Рим – во власти массовых акций протеста. На манифестации вышли уличные торговцы. Они недовольны ужесточением законодательства в торговле. Не обошлось без столкновений с полицией. В результате пострадали 4 человека, еще 4 арестованы.

Ситуация усугубляется еще одной стачкой. Уже практически неделю не выходят на работу таксисты. Водители считают, что новое законодательство облегчает работу крупных транспортных компаний, которые предлагают услуги такси через интернет.

Стражи порядка применили против демонстрантов слезоточивый газ и дубинки сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.