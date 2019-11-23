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Забастовка полиции в Португалии: «Мы защищаем людей, но кто защитит нас?»

23 ноября 2019 12:51
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Новости Португалии. В столице Португалии протестуют полицейские. Они требуют повышения оплаты труда, дополнительных льгот и новую экипировку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забастовка полиции в Португалии: «Мы защищаем людей, но кто защитит нас?»-1

Собравшиеся у здания парламента держали плакаты с надписью: «Мы защищаем людей, но кто защитит нас?» Демонстранты критикуют правительство за то, что у них есть средства даже для банков, но почему-то не хватает денег на полицию.

Забастовка полиции в Португалии: «Мы защищаем людей, но кто защитит нас?»-4

Начальная зарплата офицера полиции в Португалии в два раза меньше, чем у их коллег во Франции и Польше.

Забастовка полиции в Португалии: «Мы защищаем людей, но кто защитит нас?»-7

# Забастовка # Фотофакт

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