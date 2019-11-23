Забастовка полиции в Португалии: «Мы защищаем людей, но кто защитит нас?»

Новости Португалии. В столице Португалии протестуют полицейские. Они требуют повышения оплаты труда, дополнительных льгот и новую экипировку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собравшиеся у здания парламента держали плакаты с надписью: «Мы защищаем людей, но кто защитит нас?» Демонстранты критикуют правительство за то, что у них есть средства даже для банков, но почему-то не хватает денег на полицию.