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Забастовка обошлась экономике Бельгии почти в миллиард евро

14 февраля 2019 14:40
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Новости Бельгии. Всеобщая забастовка, прошедшая накануне в Бельгии, обошлась экономике страны почти в миллиард евро. Наибольший ущерб понес частный сектор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Забастовка обошлась экономике Бельгии почти в миллиард евро-1

Активисты блокировали крупные предприятия. От их действий пострадали более тысячи компаний и сотни крупных супермаркетов. Из-за стачки было закрыто воздушное пространство страны, отменены все полеты через аэропорт Брюсселя и полностью закрыта воздушная гавань Шарлеруа. Не ходил общественный транспорт.

Забастовка обошлась экономике Бельгии почти в миллиард евро-4

Поскольку объем операций торгового порта Антверпена снизился на 80 %, большинству химических производств тоже пришлось остановить работу. Напомним, протестующие требовали повышения зарплат и улучшения условий труда.

# Забастовка # Фотофакт

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