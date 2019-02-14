Забастовка обошлась экономике Бельгии почти в миллиард евро

Новости Бельгии. Всеобщая забастовка, прошедшая накануне в Бельгии, обошлась экономике страны почти в миллиард евро. Наибольший ущерб понес частный сектор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бельгии. Всеобщая забастовка, прошедшая накануне в Бельгии, обошлась экономике страны почти в миллиард евро. Наибольший ущерб понес частный сектор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активисты блокировали крупные предприятия. От их действий пострадали более тысячи компаний и сотни крупных супермаркетов. Из-за стачки было закрыто воздушное пространство страны, отменены все полеты через аэропорт Брюсселя и полностью закрыта воздушная гавань Шарлеруа. Не ходил общественный транспорт.
Поскольку объем операций торгового порта Антверпена снизился на 80 %, большинству химических производств тоже пришлось остановить работу. Напомним, протестующие требовали повышения зарплат и улучшения условий труда.