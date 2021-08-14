За пожарами – наводнения. В Турции из-за ливней погибли не менее 40 человек

Новости Турции. Турция едва успела остановить лесные пожары на юге страны, как по ее северочерноморским районам ударили ливни и паводки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, погибли не менее 40 человек. Кроме того, многие считаются пропавшими без вести. В регионе идет большая поисково-спасательная операция. Разрушены многие дома, мосты, дороги и оборваны линии электропередачи.