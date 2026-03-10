За первые два дня войны с Ираном США израсходовали боеприпасов на 5,5 млрд долларов

Война США с Ираном стала одной из самых дорогостоящих в истории. По данным СМИ, только за первые два дня конфликта военные израсходовали боеприпасов на сумму более 5,5 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этой неделе администрация Трампа намерена обратиться в Конгресс с просьбой выделить еще несколько десятков миллиардов долларов. Однако озабоченность законодателей вызывает то, что несмотря на заявление главы Белого дома о скором окончании войны, до сих пор неизвестно, как долго может продлиться операция в Иране. По оценкам экспертов, общая стоимость конфликта всего за два месяца может составить от 40 до 95 миллиардов долларов. Для экономии средств Пентагон решил отказаться от высокоточных боеприпасов, запасы которых быстро истощаются. Только одно применение таких бомб обходится бюджету в почти миллион долларов. Принято решение перейти на более дешевые, и не такие умные боеприпасы.