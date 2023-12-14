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За ночь российские ПВО сбили девять БПЛА над Калужской и Московской областями

14 декабря 2023 07:51
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Вооруженные силы России уничтожили девять украинских беспилотников над Московской и Калужской областями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил о факте перехвата двух дронов в Наро-Фоминске. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал об уничтожении еще одного БПЛА в Сухиничском районе.

ВС Украины регулярно предпринимают попытку атаковать регионы России с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые перехватывают системы ПВО.

# Оружие и боеприпасы

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