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За ночь над Россией уничтожено 475 украинских беспилотников

05 августа 2026 07:36
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За ночь над Россией уничтожено 475 украинских беспилотников-0

Силы ПВО РФ в течение ночи нейтрализовали 475 украинских беспилотников, пишет РИА Новости.

В оборонном ведомстве России информировали, что ночью на 5 августа дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 475 украинских БЛА самолетного типа над регионами страны. Дроны перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, над Московским регионом, над Крымом, над Республикой Татарстан, Краснодарским краем и над Азовским и Черным морями.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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