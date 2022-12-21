За неделю в США прошли 20 тысяч мексиканцев. У пограничников не хватает ресурсов

В Мексике колонны желающих пересечь границу и попасть в Соединенные Штаты растянулись на несколько километров. Только за неделю и только через один погранпереход прошли около 20 тысяч мигрантов. А после того как сегодня перестанет действовать запрет на прием беженцев из ковидных районов Мексики, этот поток вырастет еще в несколько раз. Но пропускать их будет некому. У погранслужбы уже не хватает ресурсов. А чтобы обучить новобранцев, необходимо минимум полгода. За это время миграционный кризис может выйти из-под контроля.

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