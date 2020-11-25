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За неделю в мире коронавирусом заболели более чем 4 млн человек – максимум с начала пандемии

25 ноября 2020 09:14
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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире за минувшую неделю возросло более чем на 4 миллиона. Этот показатель самый высокий с начала пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За неделю в мире коронавирусом заболели более чем 4 млн человек – максимум с начала пандемии-1

Очередной антирекорд зафиксирован в Италии, где за последние сутки умерли более 850 жителей. Непростая эпидобстановка наблюдается также в Швеции и США.

Французы тем временем готовятся к послаблению карантина. Уже с этой субботы, 28 ноября, частично отменяется запрет на передвижение граждан: жители смогут гулять в радиусе 20 километров от дома в течение трех часов.

За неделю в мире коронавирусом заболели более чем 4 млн человек – максимум с начала пандемии-4

Следующий этап смягчения ограничений может начаться 15 декабря. Решение будет принято в зависимости от эпидемиологических показателей. В случае, если данные будут в норме, карантин в стране отменят, однако на смену ему введут комендантский час с 9 вечера до 7 утра.

# Коронавирус # Фотофакт

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