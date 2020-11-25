За неделю в мире коронавирусом заболели более чем 4 млн человек – максимум с начала пандемии

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире за минувшую неделю возросло более чем на 4 миллиона. Этот показатель самый высокий с начала пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной антирекорд зафиксирован в Италии, где за последние сутки умерли более 850 жителей. Непростая эпидобстановка наблюдается также в Швеции и США.

Французы тем временем готовятся к послаблению карантина. Уже с этой субботы, 28 ноября, частично отменяется запрет на передвижение граждан: жители смогут гулять в радиусе 20 километров от дома в течение трех часов.