За неделю в мире коронавирусом заболели более чем 4 млн человек – максимум с начала пандемии

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире за минувшую неделю возросло более чем на 4 миллиона. Этот показатель самый высокий с начала пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире за минувшую неделю возросло более чем на 4 миллиона. Этот показатель самый высокий с начала пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередной антирекорд зафиксирован в Италии, где за последние сутки умерли более 850 жителей. Непростая эпидобстановка наблюдается также в Швеции и США.
Французы тем временем готовятся к послаблению карантина. Уже с этой субботы, 28 ноября, частично отменяется запрет на передвижение граждан: жители смогут гулять в радиусе 20 километров от дома в течение трех часов.
Следующий этап смягчения ограничений может начаться 15 декабря. Решение будет принято в зависимости от эпидемиологических показателей. В случае, если данные будут в норме, карантин в стране отменят, однако на смену ему введут комендантский час с 9 вечера до 7 утра.