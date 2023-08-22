За два года в Афганистане погибли 38 сотрудников ООН. Большинство из них занимались вакцинацией детей от полиомиелита и разминированием полей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в прошлом году, даже несмотря на отсутствие финансирования, сотрудники Организации оказали в Афганистане гуманитарную помощь более чем 26 миллионам человек. Всего, по данным ООН, за последние два года в стране погибли более 600 местных жителей, около 2,5 тысячи получили ранения. Жертвами взрывов боеприпасов и мин в прошлом году стали свыше 700 детей.