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За 7 дней больше 900 случаев. В США зафиксирован недельный максимум инцидентов со стрельбой

26 июля 2021 11:16
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Новости США. В США зафиксирован недельный максимум инцидентов со стрельбой. За семь дней в стране произошло свыше 900 случаев с применением оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое преступление практически каждые 12 минут. В списке погибших 430 человек. Ранения получили более тысячи.

За 7 дней больше 900 случаев. В США зафиксирован недельный максимум инцидентов со стрельбой-1

Вооруженные нападения в США стали уже обыденностью. В 2020 году стрельба унесла жизни около 43 тысяч человек. В 2021 жертвами стали уже 24 тысячи. Среди убитых 800 несовершеннолетних.

За 7 дней больше 900 случаев. В США зафиксирован недельный максимум инцидентов со стрельбой-4

Оружие в Штатах – дело привычное. Его ношение и хранение гарантировано второй поправкой к Конституции.

За 7 дней больше 900 случаев. В США зафиксирован недельный максимум инцидентов со стрельбой-7

После громких инцидентов с большим количеством жертв власти не раз заявляли о намерении ограничить продажу оружия, однако серьезных изменений в этом вопросе пока не произошло.

# Стрельба в США # Фотофакт

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