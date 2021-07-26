За 7 дней больше 900 случаев. В США зафиксирован недельный максимум инцидентов со стрельбой

Новости США. В США зафиксирован недельный максимум инцидентов со стрельбой. За семь дней в стране произошло свыше 900 случаев с применением оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое преступление практически каждые 12 минут. В списке погибших 430 человек. Ранения получили более тысячи.