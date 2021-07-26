За 7 дней больше 900 случаев. В США зафиксирован недельный максимум инцидентов со стрельбой
Новости США. В США зафиксирован недельный максимум инцидентов со стрельбой. За семь дней в стране произошло свыше 900 случаев с применением оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новое преступление практически каждые 12 минут. В списке погибших 430 человек. Ранения получили более тысячи.
Вооруженные нападения в США стали уже обыденностью. В 2020 году стрельба унесла жизни около 43 тысяч человек. В 2021 жертвами стали уже 24 тысячи. Среди убитых 800 несовершеннолетних.
Оружие в Штатах – дело привычное. Его ношение и хранение гарантировано второй поправкой к Конституции.
После громких инцидентов с большим количеством жертв власти не раз заявляли о намерении ограничить продажу оружия, однако серьезных изменений в этом вопросе пока не произошло.