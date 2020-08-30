Прямой эфир

За 490 тысяч долларов. В Шотландии продали самую дорогую в мире овцу

30 августа 2020 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Овцу редкой породы продали на аукционе в Шотландии за небывалую сумму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 490 тысяч долларов. В Шотландии продали самую дорогую в мире овцу-1

Животное по кличке Двойной бриллиант обошлось новому владельцу почти в 500 тысяч долларов. При этом начальная ставка составляла всего 14 тысяч.

За 490 тысяч долларов. В Шотландии продали самую дорогую в мире овцу-4

Овцы породы тексель известны еще со времен Римской Империи. Они неприхотливы в уходе и крайне выносливы. Кроме того, бараны этой породы обладают мягкой шерстью, из которой изготавливают высококачественный трикотаж. Самое ценное – мясо этих животных.

# Животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С 1 сентября белорусам при поездке в Египет нужно сдать тест на коронавирус. Где его можно сделать?
29 августа 2020 19:02

С 1 сентября белорусам при поездке в Египет нужно сдать тест на коронавирус. Где его можно сделать?

В Китае при обрушении отеля погибли 17 человек, ещё 28 пострадали
29 августа 2020 18:30

В Китае при обрушении отеля погибли 17 человек, ещё 28 пострадали

ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля. Этот закон действовал 48 лет
29 августа 2020 18:17

ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля. Этот закон действовал 48 лет