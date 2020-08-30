За 490 тысяч долларов. В Шотландии продали самую дорогую в мире овцу

Новости Великобритании. Овцу редкой породы продали на аукционе в Шотландии за небывалую сумму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Животное по кличке Двойной бриллиант обошлось новому владельцу почти в 500 тысяч долларов. При этом начальная ставка составляла всего 14 тысяч.