За 2 года нехватка медикаментов в Великобритании увеличилась на 200%

В Британии не хватает препаратов для лечения эпилепсии. В них нуждаются как минимум 10 тысяч жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О проблеме рассказали в Национальной службе здравоохранения. Там же назвали основную причину дефицита. Это сбой поставок лекарств из стран Евросоюза. Как заявляют эксперты, необходимые препараты завезут в Британию не раньше апреля. Ранее в Королевстве уже заявляли о дефиците медикаментов. За два года их нехватка увеличилась на 200 %.