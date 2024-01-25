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За 2 года нехватка медикаментов в Великобритании увеличилась на 200%

25 января 2024 06:57
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В Британии не хватает препаратов для лечения эпилепсии. В них нуждаются как минимум 10 тысяч жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2 года нехватка медикаментов в Великобритании увеличилась на 200%-1

О проблеме рассказали в Национальной службе здравоохранения. Там же назвали основную причину дефицита. Это сбой поставок лекарств из стран Евросоюза. Как заявляют эксперты, необходимые препараты завезут в Британию не раньше апреля. Ранее в Королевстве уже заявляли о дефиците медикаментов. За два года их нехватка увеличилась на 200 %.

# Медицина

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