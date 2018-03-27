Южную Корею окутал смог: в стране ограничили движение автомобилей и закрыли общественные парковки

Новости Южной Кореи. Правительство Республики Корея ввело экстренные меры из-за повышенного содержания опасных микрочастиц в атмосфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их уровень превышает безопасный в четыре-пять раз. Во многих регионах страны для борьбы со смогом власти ограничили автомобильный трафик, закрыли общественные парковки, сократили часы работы предприятий, которые загрязняют атмосферу. В столице задействованы все имеющиеся поливальные машины.

По данным Национального центра по изучению окружающей среды, часть вредных веществ принес антициклон из Китая, а часть составили выбросы из промышленного сектора Республики Корея.