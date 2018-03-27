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Южную Корею окутал смог: в стране ограничили движение автомобилей и закрыли общественные парковки

27 марта 2018 06:54
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Новости Южной Кореи. Правительство Республики Корея ввело экстренные меры из-за повышенного содержания опасных микрочастиц в атмосфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Южную Корею окутал смог: в стране ограничили движение автомобилей и закрыли общественные парковки-1

Их уровень превышает безопасный в четыре-пять раз. Во многих регионах страны для борьбы со смогом власти ограничили автомобильный трафик, закрыли общественные парковки, сократили часы работы предприятий, которые загрязняют атмосферу. В столице задействованы все имеющиеся поливальные машины.

По данным Национального центра по изучению окружающей среды, часть вредных веществ принес антициклон из Китая, а часть составили выбросы из промышленного сектора Республики Корея.

# Фотофакт # Экология

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