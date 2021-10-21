Южная Корея запустила первую собственную ракету-носитель «Нури»

Новости Южной Кореи. Южная Корея запустила свою первую ракету-носитель «Нури», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интересно, что название ракеты в переводе с корейского означает окружающий нас мир.

Трансляция ее запуска с космодрома «Наро» велась в прямом эфире ТВ и в интернете. Предыдущие попытки закончились неудачами, поэтому на разработку «Нури» ученые потратили более 10 лет и порядка 2 миллиардов долларов. Тем не менее ракета не смогла вывести на орбиту макет спутника.