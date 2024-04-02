Южная Корея ввела санкции против РФ из-за ядерной программы КНДР

В Южной Корее были введены санкции против двух российских компаний и двух российских граждан, якобы имеющих связь с ядерной и ракетной программами Северной Кореи. Об этом пишет РИА Новости.

Санкции распространяются также на два российских судна, которые подозреваются в перевозке военных боеприпасов между Северной Кореей и Россией.

КНДР отрицает утверждения о том, что она поставляет оружие в Россию, а посол России в Пхеньяне подтвердил, что КНДР не осуществляет поставки боеприпасов в российской стороне.