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Южная Корея ввела санкции против РФ из-за ядерной программы КНДР

02 апреля 2024 09:17
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В Южной Корее были введены санкции против двух российских компаний и двух российских граждан, якобы имеющих связь с ядерной и ракетной программами Северной Кореи. Об этом пишет РИА Новости.

Санкции распространяются также на два российских судна, которые подозреваются в перевозке военных боеприпасов между Северной Кореей и Россией. 

КНДР отрицает утверждения о том, что она поставляет оружие в Россию, а посол России в Пхеньяне подтвердил, что КНДР не осуществляет поставки боеприпасов в российской стороне.

# Международная политика

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