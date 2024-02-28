Южная Корея и США объявили о проведении совместных учений

Южная Корея и Соединенные Штаты объявили о проведении совместных маневров. Они направлены на отражение возможной ядерной атаки со стороны КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учения будут «жесткими и реалистичными» и основаны на сценариях реальных конфликтов. Причиной их проведения стала военная активность Северной Кореи, которая продолжает испытывать различные ракеты и другие системы вооружений, а также развивать свой ядерный потенциал. В свою очередь Пхеньян уже обвинил Вашингтон и Сеул в разжигании напряженности с помощью военных учений, назвав это репетицией атомной войны.