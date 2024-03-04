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Южная Корея и США начали крупные совместные учения

04 марта 2024 10:33
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Южная Корея и США начали крупные совместные учения «Щит свободы». Несмотря на заявления о том, что они носят оборонительный характер, стороны не скрывают, что готовятся воевать с КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Южная Корея и США начали крупные совместные учения-1

Их цель – продемонстрировать это Пхеньяну. Задействованы несколько тысяч солдат, сухопутные силы, военно-морской флот и авиация. Будут отрабатываться совместные действия в космическом и киберпространстве. В учениях примет участие личный состав из 12 государств – членов командования ООН, включая Австралию, Великобританию, Филиппины и Таиланд. За их ходом будет следить наблюдательная комиссия нейтральных стран.

Эти маневры, которые продлятся 11 дней, стали первыми, после того как в ноябре 2023 года Пхеньян отказался от межкорейского военного пакта, направленного на снижение напряженности вдоль границы.

# Военные учения

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