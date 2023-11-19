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Yle: Финляндия отправила военных на постройку барьера на границе с РФ

19 ноября 2023 12:10
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Финские военные приехали на границу с Россией, чтобы оказать содействие пограничникам в установке временных заградительных сооружений на КПП «Вартиус». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Yle.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что закрытие пунктов пропуска вынужденная мера, так как произошло увеличение притока «граждан третьих стран». 

В то время как пункт пересечения границы «Вартиус» был закрыт, КПП «Люття»  с российской стороны продолжал функционировать в обычном режиме. Принятое решение о временном прекращении работы КПП подверглось критике со стороны РФ.

# Международная политика

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