Yle: Финляндия отправила военных на постройку барьера на границе с РФ

Финские военные приехали на границу с Россией, чтобы оказать содействие пограничникам в установке временных заградительных сооружений на КПП «Вартиус». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Yle.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что закрытие пунктов пропуска вынужденная мера, так как произошло увеличение притока «граждан третьих стран».

В то время как пункт пересечения границы «Вартиус» был закрыт, КПП «Люття» с российской стороны продолжал функционировать в обычном режиме. Принятое решение о временном прекращении работы КПП подверглось критике со стороны РФ.