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Японию заметает: снежный покров достиг 2 метров

25 января 2017 06:19
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Новости Японии. Едва Европа успела опомниться от последствий зимней непогоды, как стихия накрыла Дальний Восток. Мощные снегопады обрушились на Японию. Не обошлось без жертв. Один человек погиб. Четверо доставлены в больницы с обморожениями и переохлаждениями.

Толщина снежного покрова здесь достигает 2 метров, что в десять раз превышает привычные для региона объемы осадков. На борьбу с небывалыми снежными заносами на западе страны мобилизованы военные.

Из погребенных сугробами машин солдаты спасают водителей, многие из которых провели в снежных ловушках более суток. В ближайшие дни облегчения западным регионам Японских островов синоптики не обещают: метели здесь продолжаются уже вторую неделю, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Снегопады

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