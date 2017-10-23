Японию накрыл мощный тайфун: 80 тысяч человек должны эвакуироваться

Новости Японии. В японской префектуре Фукусима объявлена экстренная эвакуация. Более 80 тысяч человек должны покинуть свои дома во избежание возможных трагических последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местная река может в любой момент выйти из берегов из-за мощного тайфуна, обрушившегося 22 октября на Страну восходящего солнца. Под основным ударом оказались остров Хонсю и Токио. Известно уже о 5 погибших и почти 100 пострадавших. По сообщениям синоптиков, скорость ветра при порывах достигала 45 м/с.