Япония заявила о курсе на мирный договор с Россией

Токио сохраняет приверженность курсу на заключение мирного договора с Москвой, пишет ТАСС со ссылкой на заявление японского премьер-министра Санаэ Такаити.

Такаити считает прискорбным отсутствие решения вопроса о «северных территориях» (ряд островов Курильской гряды) и мирного договора с Россией. Политик также отметила, что ситуацию в отношениях между Москвой и Токио осложняет СВО в Украине.

После окончания Второй мировой войны Курильские острова были включены в состав Советского Союза, однако японская сторона предпринимает попытки оспаривать принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.

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