Япония ввела санкции против организаций и компаний России

Япония анонсировала введение новых санкций против компаний из России и запрет на ввоз российских непромышленных алмазов. Об этом пишет РИА Новости.

Экспортные ограничения, которые вступают в силу 22 декабря, затронут 57 российских организаций, а также компании из ОАЭ, Сирии и Узбекистана. Всего в санкционном списке теперь 494 российские компании.

При этом уточняется, что только с 1 января Токио запрещает импорт российских алмазов непромышленного происхождения. Министерство иностранных дел России осуждает Японию за недружественную политику, в том числе введение санкций и оказание поддержки Украине.