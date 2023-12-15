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Япония ввела санкции против организаций и компаний России

15 декабря 2023 08:09
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Япония анонсировала введение новых санкций против компаний из России и запрет на ввоз российских непромышленных алмазов. Об этом пишет РИА Новости.

Экспортные ограничения, которые вступают в силу 22 декабря, затронут 57 российских организаций, а также компании из ОАЭ, Сирии и Узбекистана. Всего в санкционном списке теперь 494 российские компании.

При этом уточняется, что только с 1 января Токио запрещает импорт российских алмазов непромышленного происхождения. Министерство иностранных дел России осуждает Японию за недружественную политику, в том числе введение санкций и оказание поддержки Украине.

# Международная политика

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