Япония планирует вдвое сократить число официальных гостей Олимпиады, напрямую не связанных с соревнованиями

Новости Японии. Власти Японии планируют сократить вдвое число официальных гостей летних Олимпийских игр в Токио, напрямую не связанных с участием в соревнованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время ожидается около 90 тысяч иностранцев, и только треть из них – спортсмены. Япония уже приняла решение полностью запретить въезд зарубежных болельщиков из-за ситуации с коронавирусом.