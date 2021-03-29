Япония планирует вдвое сократить число официальных гостей Олимпиады, напрямую не связанных с соревнованиями

Новости Японии. Власти Японии планируют сократить вдвое число официальных гостей летних Олимпийских игр в Токио, напрямую не связанных с участием в соревнованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Власти Японии планируют сократить вдвое число официальных гостей летних Олимпийских игр в Токио, напрямую не связанных с участием в соревнованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В настоящее время ожидается около 90 тысяч иностранцев, и только треть из них – спортсмены. Япония уже приняла решение полностью запретить въезд зарубежных болельщиков из-за ситуации с коронавирусом.
Напомним, из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Сейчас в стране проходит эстафета олимпийского огня.