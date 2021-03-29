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Япония планирует вдвое сократить число официальных гостей Олимпиады, напрямую не связанных с соревнованиями

29 марта 2021 06:17
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Новости Японии. Власти Японии планируют сократить вдвое число официальных гостей летних Олимпийских игр в Токио, напрямую не связанных с участием в соревнованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Япония планирует вдвое сократить число официальных гостей Олимпиады, напрямую не связанных с соревнованиями-1

В настоящее время ожидается около 90 тысяч иностранцев, и только треть из них – спортсмены. Япония уже приняла решение полностью запретить въезд зарубежных болельщиков из-за ситуации с коронавирусом.

Япония планирует вдвое сократить число официальных гостей Олимпиады, напрямую не связанных с соревнованиями-4

Напомним, из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Сейчас в стране проходит эстафета олимпийского огня.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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