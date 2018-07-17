Япония оценила ущерб от наводнений в 389 млн долларов

Новости Японии. Страна оценила ущерб от наводнений вследствие сильных проливных дождей в 43 миллиарда 690 миллионов иен – это около 389 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это только предварительный подсчет, проведенный Министерством сельского хозяйства.

Напомним, мощные ливневые дожди обрушились на Японию на прошлой неделе. В отдельных районах за пару дней выпало более 1000 мм осадков. Это в свою очередь привело к разливу рек и сходу оползней.