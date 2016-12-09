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Яйцо в полупрозрачной кубической конструкции: новое здание Совета ЕС передали заказчику

09 декабря 2016 06:52
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Новости Бельгии. Новое здание Совета Европейского Союза передали заказчику в Брюсселе. Самым неожиданным в его конструкции оказалось то, что оно представляет собою яйцо, заключенное в полупрозрачную кубическую конструкцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Архитекторы уверяют, что сооружение должно символизировать радость единства, в первую очередь европейского. Стоимость сооружения – 320 миллионов евро. Брюссель явно обзавелся новой достопримечательностью, хотя, конечно, уловить символическую взаимосвязь яйца с весельем нелегко.

# Архитектура

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