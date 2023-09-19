Ягуары, птицы и дельфины из светящихся дронов. Шоу в защиту лесов Амазонки произвело фурор в Нью-Йорке

Новости США. Шоу дронов произвело фурор в Нью-Йорке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С помощью новых технологий организаторы призывают к усиленной защите тропических лесов Амазонки.

Открывается 78-z сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В мегаполисе уже прошел ряд встреч мировых лидеров. Климатический вопрос тоже на повестке. Всего в небо взлетели более 1 000 дронов.

Благодаря им зрители увидели и ягуаров, и птиц, и даже дельфинов. Обсуждать способы увеличения их популяции и защиту видов будут президенты, монархи и премьер-министры. В общем, высокопоставленные делегации 193 государств, входящих в ООН.