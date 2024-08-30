Ядерное оружие. Трамп заявил о главной проблеме США и всего мира

Во время своего обращения в штате Висконсин Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, у него нет никаких оснований считать ядерное оружие самой большой бедой, стоящей как перед Америкой, так и перед миром. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул необходимость принятия мер, направленных на то, чтобы оно никогда не применялось из-за своей небывалой разрушительной силы. Трамп также выразил убеждение, что Китай сможет догнать Соединенные Штаты по уровню ядерного вооружения в течение ближайших четырех-пяти лет. Это высказывание прозвучало на фоне секретной американской ядерной стратегии, одобренной президентом Джо Байденом, которая включает в себя планы по ограничению растущего китайского ядерного арсенала и подготовке к согласованным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы.

В свою очередь, официальный представитель Министерства обороны Китая подверг критике Соединенные Штаты за принятие двойных стандартов в отношении распространения ядерного оружия, что представляет угрозу для глобальной стабильности.