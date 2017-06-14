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«Я слышала, как люди звали на помощь где-то в районе 20-го этажа»: очевидец о пожаре в жилом доме Лондона

14 июня 2017 08:13
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Новости Великобритании. Крупный пожар на западе Лондона. Пламя охватило 27-этажный жилой дом. С огнем сражались две сотни пожарных, но тщетно. Здание превратилось в горящий факел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорание началось на втором этаже и распространилось до крыши. Полиция выводила жильцов настолько быстро, что многие выбежали на улицу в одних пижамах. Ни документов, ни денег. Некоторые из оказавшихся в огненной ловушке людей, чтобы спастись, вили веревки из простыней и пытались по ним спуститься.

«Я слышала, как люди звали на помощь где-то в районе 20-го этажа»: очевидец о пожаре в жилом доме Лондона-1

Очевидец:
Я слышала, как люди звали на помощь где-то в районе 20-го этажа, может с 19-го, они махали фонарем, чтобы привлечь внимание. Я не знаю, что с ними случилось, спаслись они или нет. Это был жуткий пожар, за всю свою жизнь такого не видела.

По предварительным данным, пострадали не менее 30 человек. Все они госпитализированы. Эвакуированных людей размещают в ближайшем христианском центре. Причины ЧП пока не называются. Стражи порядка до сих пор оттесняют жильцов от здания, опасаясь, что оно может обрушиться.

# Пожар

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