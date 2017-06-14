«Я слышала, как люди звали на помощь где-то в районе 20-го этажа»: очевидец о пожаре в жилом доме Лондона

Новости Великобритании. Крупный пожар на западе Лондона. Пламя охватило 27-этажный жилой дом. С огнем сражались две сотни пожарных, но тщетно. Здание превратилось в горящий факел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорание началось на втором этаже и распространилось до крыши. Полиция выводила жильцов настолько быстро, что многие выбежали на улицу в одних пижамах. Ни документов, ни денег. Некоторые из оказавшихся в огненной ловушке людей, чтобы спастись, вили веревки из простыней и пытались по ним спуститься.