«Я шел в госпиталь и услышал выстрелы, потом еще и еще»: очевидцы о террористической атаке в Тегеране
Новости Ирана. Серия вооруженных нападений произошла в Тегеране. Террористы атаковали парламент страны и захватили заложников. Еще одной целью выбрали мавзолей имама Хамейни. В результате нападений погибли более 10 человек. Десятки получили ранения. По последним данным, всех террористов ликвидировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Террористы атаковали здание парламента утром. Дождались, когда депутаты начнут сессию, расстреляли охранника и взяли в заложники первых попавшихся людей. Уже понятно, что в планах было как минимум ворваться в зал заседаний с сотнями потенциальных жертв. Но не удалось – помешали полицейские. Тогда бандиты забаррикадировались на пятом этаже и над телом убитого рассуждали.
Террористы:
Как думаете, мы уйдем?
Нет, мы останемся, если пожелает Аллах!
Когда началась контртеррористическая операция, один преступник сбежал на улицу и начал стрелять.
Очевидец:
Мы стояли здесь и слышали, как полиция сказала, что в здание парламента вошли пять человек и начали стрелять. Мы даже видели, как один из террористов попал человеку в грудь. Потом его отвезли в госпиталь.
Одновременно другие вооруженные террористы атаковали мавзолей лидера исламской революции имама Хомейни недалеко от Тегерана. Женщина-смертница взорвала себя.
Еще одно взрывное устройство обезврежено – террориста застрелили и он не успел привести его в действие. У одного из ликвидированных у мавзолея нашли восемь гранат, 10 магазинов с патронами и бутылку с розовой жидкостью. У других были автоматы, пистолеты. Арсенал серьезный.
В минувшем месяце спецслужбы Исламской Республики сообщали, что им удалось обезвредить группировку, готовившую теракты в стране. У злоумышленников изъяли тогда крупную партию взрывчатки. Но эту группу все же упустили.
Очевидец:
Я шел в госпиталь и услышал выстрелы, потом еще и еще. Сразу же после этого вооруженные силы оцепили улицу около парламента. Ситуация опасная, вы слышите: стреляют.
Всех боевиков ликвидировали. По предварительным данным, в результате нападений погибли более 10 человек, ранены около 40. Ответственность за атаки взяла на себя группировка «Исламское государство».
До недавнего времени жители Ирана чувствовали себя относительно спокойно. Да, теракты в стране случались и ранее, но в основном далеко от столицы. Последний крупный экстремисты совершили в 2010 году – в городе Чехбехар атаковали процессию паломников у мечети, убив почти 40 человек.
Кстати, о мечети. Сейчас идет священный месяц Рамадан, а убийство для мусульман – второй по тяжести грех. Но это для мусульман, а не для тех, кто, прикрываясь религией, воюет за деньги.