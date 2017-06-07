«Я шел в госпиталь и услышал выстрелы, потом еще и еще»: очевидцы о террористической атаке в Тегеране

Новости Ирана. Серия вооруженных нападений произошла в Тегеране. Террористы атаковали парламент страны и захватили заложников. Еще одной целью выбрали мавзолей имама Хамейни. В результате нападений погибли более 10 человек. Десятки получили ранения. По последним данным, всех террористов ликвидировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Террористы атаковали здание парламента утром. Дождались, когда депутаты начнут сессию, расстреляли охранника и взяли в заложники первых попавшихся людей. Уже понятно, что в планах было как минимум ворваться в зал заседаний с сотнями потенциальных жертв. Но не удалось – помешали полицейские. Тогда бандиты забаррикадировались на пятом этаже и над телом убитого рассуждали. Террористы:

Как думаете, мы уйдем? Нет, мы останемся, если пожелает Аллах! Когда началась контртеррористическая операция, один преступник сбежал на улицу и начал стрелять.

Очевидец:

Мы стояли здесь и слышали, как полиция сказала, что в здание парламента вошли пять человек и начали стрелять. Мы даже видели, как один из террористов попал человеку в грудь. Потом его отвезли в госпиталь. Одновременно другие вооруженные террористы атаковали мавзолей лидера исламской революции имама Хомейни недалеко от Тегерана. Женщина-смертница взорвала себя. Еще одно взрывное устройство обезврежено – террориста застрелили и он не успел привести его в действие. У одного из ликвидированных у мавзолея нашли восемь гранат, 10 магазинов с патронами и бутылку с розовой жидкостью. У других были автоматы, пистолеты. Арсенал серьезный.

В минувшем месяце спецслужбы Исламской Республики сообщали, что им удалось обезвредить группировку, готовившую теракты в стране. У злоумышленников изъяли тогда крупную партию взрывчатки. Но эту группу все же упустили.