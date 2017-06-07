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«Я шел в госпиталь и услышал выстрелы, потом еще и еще»: очевидцы о террористической атаке в Тегеране

07 июня 2017 13:57
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Новости Ирана. Серия вооруженных нападений произошла в Тегеране. Террористы атаковали парламент страны и захватили заложников. Еще одной целью выбрали мавзолей имама Хамейни. В результате нападений погибли более 10 человек. Десятки получили ранения. По последним данным, всех террористов ликвидировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Террористы атаковали здание парламента утром. Дождались, когда депутаты начнут сессию, расстреляли охранника и взяли в заложники первых попавшихся людей. Уже понятно, что в планах было как минимум ворваться в зал заседаний с сотнями потенциальных жертв. Но не удалось – помешали полицейские. Тогда бандиты забаррикадировались на пятом этаже и над телом убитого рассуждали.

Террористы:
Как думаете, мы уйдем?

Нет, мы останемся, если пожелает Аллах!

Когда началась контртеррористическая операция, один преступник сбежал на улицу и начал стрелять.

«Я шел в госпиталь и услышал выстрелы, потом еще и еще»: очевидцы о террористической атаке в Тегеране-1

Очевидец:
Мы стояли здесь и слышали, как полиция сказала, что в здание парламента вошли пять человек и начали стрелять. Мы даже видели, как один из террористов попал человеку в грудь. Потом его отвезли в госпиталь.

Одновременно другие вооруженные террористы атаковали мавзолей лидера исламской революции имама Хомейни недалеко от Тегерана. Женщина-смертница взорвала себя.

Еще одно взрывное устройство обезврежено – террориста застрелили и он не успел привести его в действие. У одного из ликвидированных у мавзолея нашли восемь гранат, 10 магазинов с патронами и бутылку с розовой жидкостью. У других были автоматы, пистолеты. Арсенал серьезный.

«Я шел в госпиталь и услышал выстрелы, потом еще и еще»: очевидцы о террористической атаке в Тегеране-4

В минувшем месяце спецслужбы Исламской Республики сообщали, что им удалось обезвредить группировку, готовившую теракты в стране. У злоумышленников изъяли тогда крупную партию взрывчатки. Но эту группу все же упустили.

«Я шел в госпиталь и услышал выстрелы, потом еще и еще»: очевидцы о террористической атаке в Тегеране-7

Очевидец:
Я шел в госпиталь и услышал выстрелы, потом еще и еще. Сразу же после этого вооруженные силы оцепили улицу около парламента. Ситуация опасная, вы слышите: стреляют.

Всех боевиков ликвидировали. По предварительным данным, в результате нападений погибли более 10 человек, ранены около 40. Ответственность за атаки взяла на себя группировка «Исламское государство».

До недавнего времени жители Ирана чувствовали себя относительно спокойно. Да, теракты в стране случались и ранее, но в основном далеко от столицы. Последний крупный экстремисты совершили в 2010 году – в городе Чехбехар атаковали процессию паломников у мечети, убив почти 40 человек.

Кстати, о мечети. Сейчас идет священный месяц Рамадан, а убийство для мусульман – второй по тяжести грех. Но это для мусульман, а не для тех, кто, прикрываясь религией, воюет за деньги.

# Теракт

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