«Я поделился с ним». Макрон сообщил, что позвонил Зеленскому

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил о беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой тот поделился итогами своих международных встреч, в том числе визита в Китай. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в понедельник в Лондоне состоится встреча между ним, Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в США провели переговоры с украинскими представителями Рустемом Умеровым и Андреем Гнатовым. Обсуждения продолжатся, и Зеленский сообщил о предметном разговоре с украинской стороной, в котором были затронуты вопросы территории и гарантий безопасности.

Ранее Вашингтон заявил о разработке мирного плана для Украины. Российская сторона также подтвердила свою готовность к диалогу. 2 декабря лидер РФ Владимир Путин принимал Уиткоффа и Кушнера в Кремле, где с американской стороны было предложено обсудить 27 пунктов мирного плана отдельными блоками. Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал переговоры результативными и отметил, что на их ход влияют успехи российской армии.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев должен принять окончательное решение по поводу переговоров, так как возможности для самостоятельных действий сокращаются, а продолжение конфликта становится опасным для Украины.

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