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Я первая. Черепаха в аэропорту Японии заставила себя ждать, и 5 самолётов не смогли взлететь вовремя

30 сентября 2021 07:59
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Новости Японии. Медленная черепаха задержала пять самолетов в аэропорту Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Я первая. Черепаха в аэропорту Японии заставила себя ждать, и 5 самолётов не смогли взлететь вовремя-1

Прогулку незваная гостья устроила прямо на взлетно-посадочной полосе. Одного из пилотов это вынудило сообщить о проблеме авиадиспетчеру.  

Я первая. Черепаха в аэропорту Японии заставила себя ждать, и 5 самолётов не смогли взлететь вовремя-4

После специалисты прервали неспешный променад черепахи и проверили взлетно-посадочную полосу длиной 4 километра на наличие других посторонних предметов. Это собственно вызвало 15-минутную задержку для пяти рейсов.  

# Животные # Фотофакт

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