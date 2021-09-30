Я первая. Черепаха в аэропорту Японии заставила себя ждать, и 5 самолётов не смогли взлететь вовремя

Новости Японии. Медленная черепаха задержала пять самолетов в аэропорту Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прогулку незваная гостья устроила прямо на взлетно-посадочной полосе. Одного из пилотов это вынудило сообщить о проблеме авиадиспетчеру.