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«Я никогда не видел ничего подобного». Министр внутренних дел Болгарии об аварии, в которой погибли 46 человек

23 ноября 2021 10:54
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Новости Болгарии. Следствие рассматривает три версии страшной аварии с автобусом в Болгарии, в которой погибли 46 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я никогда не видел ничего подобного». Министр внутренних дел Болгарии об аварии, в которой погибли 46 человек-1

Предполагается, что водитель мог уснуть за рулем, также причиной ДТП могли стать мокрая дорога или техническая неисправность. Один из выживших сказал, что перед ударом слышал взрыв. Трагедия произошла ранним утром 23 ноября. Автобус врезался в дорожное ограждение, а затем загорелся. Все пассажиры, а это 52 человека, оказались заблокированы в салоне.

«Я никогда не видел ничего подобного». Министр внутренних дел Болгарии об аварии, в которой погибли 46 человек-4

Бойко Рашков, министр внутренних дел Болгарии:
Все причины этой трагедии будут тщательно расследованы. Сейчас рано делать какие-то выводы. Мы сможем узнать подробности чуть позже. Могу пока сказать одно это ужасная картина. Я никогда не видел ничего подобного.

«Я никогда не видел ничего подобного». Министр внутренних дел Болгарии об аварии, в которой погибли 46 человек-7

Автобус возвращался в Северную Македонию из Турции, в нем находились 52 человека. Выжили семь, всех их доставили в больницу, угрозы для жизни нет. Это самая смертоносная дорожная авария за всю историю Болгарии. В Северной Македонии объявлен траур.

# ДТП # Бойко Рашков # Фотофакт

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