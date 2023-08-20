WSJ: Запад готовит переговоры, которые не устроят ни Украину, ни РФ

Запад занимается проработкой вариантов разрешения конфликта в Украине, однако их реализация не удовлетворяет ни Москву, ни Киев. Об этом сообщается в статье Wall Street Journal, передает РИА Новости.

Издание отмечает, что основная цель Украины – ее восстановление как территориальной целостности – рассматривается как маловероятная ввиду ограниченной поддержки со стороны союзников.

Москва не отказывается от диалога с Киевом, но украинская сторона запретила вести таковые на законодательном уровне. Мирный путь к урегулированию конфликта может быть найден только при условии принятия во внимание новых реалий и требований Москвы, отмечают в Кремле.