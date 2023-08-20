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WSJ: Запад готовит переговоры, которые не устроят ни Украину, ни РФ

20 августа 2023 11:47
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Запад занимается проработкой вариантов разрешения конфликта в Украине, однако их реализация не удовлетворяет ни Москву, ни Киев. Об этом сообщается в статье Wall Street Journal, передает РИА Новости.

Издание отмечает, что основная цель Украины – ее восстановление как территориальной целостности – рассматривается как маловероятная ввиду ограниченной поддержки со стороны союзников. 

Москва не отказывается от диалога с Киевом, но украинская сторона запретила вести таковые на законодательном уровне. Мирный путь к урегулированию конфликта может быть найден только при условии принятия во внимание новых реалий и требований Москвы, отмечают в Кремле.

# Международная политика # Фотофакт

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