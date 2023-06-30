WSJ: ВСУ перестали посылать в атаку западные танки и пехотные формирования

Киев изменил свою тактику и перестал направлять западные танки для атаки на российские позиции, сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на украинских военных, пишет РИА Новости.

Также Украина перестала направлять большие пехотные отряды на дислокации РФ. Вместо этого они предпринимают точечные удары.

Наступление украинских сил началось 4 июня на нескольких направлениях, при этом основной фокус был сделан на запорожском участке. Однако во время атаки большое количество украинских танков было ликвидировано. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что армия Украины понесла значительные потери по части танков, бронемашин, а также в личном составе с начала контрнаступления, а успеха ВСУ не достигли ни на одном из направлений.