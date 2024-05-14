Российские военные уничтожили секретные склады ВСУ с оружием западного производства, воспользовавшись сведениями, полученными от украинского беженца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Россия использует сложные методы, включая спутниковую разведку, для слежения за доставкой оборудования и боеприпасов в Украину. Помощь оказали украинские беженцы в Польше, которые устанавливали камеры, записывающие перемещение оружия. Это дало России возможность уничтожить ключевое оружие ВСУ.

Россия считает, что поставка оружия Украине вовлекает страны НАТО в конфликт и является «игрой с огнем». Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что любые поставки оружия в Украину становятся законной целью для России.