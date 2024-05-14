Прямой эфир

WSJ: ВС РФ уничтожили секретный склад ВСУ по наводке украинского беженца

14 мая 2024 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Российские военные уничтожили секретные склады ВСУ с оружием западного производства, воспользовавшись сведениями, полученными от украинского беженца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Россия использует сложные методы, включая спутниковую разведку, для слежения за доставкой оборудования и боеприпасов в Украину. Помощь оказали украинские беженцы в Польше, которые устанавливали камеры, записывающие перемещение оружия. Это дало России возможность уничтожить ключевое оружие ВСУ.

Россия считает, что поставка оружия Украине вовлекает страны НАТО в конфликт и является «игрой с огнем». Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что любые поставки оружия в Украину становятся законной целью для России.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Песков: санкции США против урана из России - это нечестная конкуренция
14 мая 2024 11:44

Песков: санкции США против урана из России - это нечестная конкуренция

Совет ЕС одобрил план реформ в Украине, открывающий доступ к помощи
14 мая 2024 11:37

Совет ЕС одобрил план реформ в Украине, открывающий доступ к помощи

Блинкен неожиданно появился в Киеве на фоне провала ВСУ на фронте
14 мая 2024 11:31

Блинкен неожиданно появился в Киеве на фоне провала ВСУ на фронте

Блинкен внезапно приехал в Киев, чтобы помочь укрепить оборону
14 мая 2024 11:23

Блинкен внезапно приехал в Киев, чтобы помочь укрепить оборону

Шольц: конференция по Украине в Швейцарии может привести к переговорам с РФ
14 мая 2024 11:00

Шольц: конференция по Украине в Швейцарии может привести к переговорам с РФ

На Солнце произошла вспышка самого высокого класса
14 мая 2024 10:55

На Солнце произошла вспышка самого высокого класса

Командующие группировкой ВСУ уже покинули Купянск и Харьков – Водолацкий
14 мая 2024 10:51

Командующие группировкой ВСУ уже покинули Купянск и Харьков – Водолацкий

Американские военные избивают мигрантов на границе с Мексикой
14 мая 2024 10:48

Американские военные избивают мигрантов на границе с Мексикой

Песков: неуместно называть новое назначение Шойгу понижением
14 мая 2024 10:43

Песков: неуместно называть новое назначение Шойгу понижением

В ЮАР обрушилось строящееся здание – десятки жертв и раненых
14 мая 2024 10:42

В ЮАР обрушилось строящееся здание – десятки жертв и раненых

Абсолютное большинство поляков поддерживает возведение линии обороны с Беларусью и Россией
14 мая 2024 10:31

Абсолютное большинство поляков поддерживает возведение линии обороны с Беларусью и Россией

В парламенте Грузии депутаты подрались из-за законпроекта об иноагентах
14 мая 2024 10:26

В парламенте Грузии депутаты подрались из-за законпроекта об иноагентах